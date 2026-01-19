Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Στη γραμμή Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο δικηγόρος της: «Τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν αυτών ενός αγέννητου παιδιού;»
Ο Στέλιος Σούρλας μίλησε μέχρι και για δημοψήφισμα για επαναφορά της μοναρχίας - Επιχείρησε να αποκρούσει τις αντιδράσεις λέγοντας ότι «από το 1986 από όταν και επετράπησαν οι αμβλώσεις στην χώρα, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα»
Να αποκρούσει την κριτική προς την Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις επιχείρησε ο συνήγορός της, Στέλιος Σούρλας, απορώντας «γιατί θεωρείται ακραία μία θέση η οποία είναι δικαίωμά της να την εκφράσει;».
Ο κ. Σούρλας μιλώντας στο ONE απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε «ό,τι χειρότερο είναι η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού και όχι το να φέρει στον κόσμο μία γυναίκα ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως να μην το ήθελε αρχικά». Συνεχίζοντας σημείωσε ότι «από την στιγμή που έχουν συλλάβει και έχουν προχωρήσει σε εγκυμοσύνη, δεν είναι το τι θέλουμε εμείς, αλλά έχει προχωρήσει η φύση».
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Σούρλας σημείωσε πως από το 1986 από όταν και επετράπησαν οι αμβλώσεις στην χώρα, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα. «Τι είπε η κυρία Καρυστιανού, πως με τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Και υπάρχει μία στάθμιση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα της γυναίκας υπερτερούν αυτών ενός αγέννητου παιδιού;».
Στην συνέχεια, είπε πως κατά την άμβλωση «ένα βρέφος δολοφονείται με έναν φρικτό τρόπο. Αν παρακολουθήσει κάποιος μία έκτρωση, είναι μία φρικτή δολοφονία ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να αμυνθεί». Στο ίδιο πλαίσιο αναρωτήθηκε «γιατί να διχάζει κάτι το οποίο τίθεται σε δημοκρατικό διάλογο;».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο κ. Σούρλας είπε ότι η Δημοκρατία δεν έχει διλήμματα. «Γιατί όχι» αναρωτήθηκε σε ερώτηση για το αν θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε δημοψηφίσματα για τη μοναρχία, και συνέχισε πως αυτό σημαίνει άμεση Δημοκρατία.
«Aς αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Όπως υποστήριξε η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου».
Η παραπάνω αποστροφή σήκωσε κύμα αντιδράσεων με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει πως «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα». Για το θέμα τοποθετήθηκαν πολλά στελέχη από όλους τους πολιτικούς χώρους.
Καρυστιανού: Θέμα δημόσιας διαβούλευσης οι αμβλώσειςΥπενθυμίζεται ότι σφοδρές αντιδράσεις, πολιτικές και κοινωνικές, προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία άνοιξε ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, κάνοντας λόγο για «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στη χώρα μας είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα - και μάλιστα σε δύο φάσεις, με νόμο της ΝΔ το 1978 και με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1986, που διεύρυνε τις προϋποθέσεις για την έκτρωση.
