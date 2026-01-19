6+1 μέτρα για το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική, εισήγηση για απαγόρευση φορτηγών 7-10 το πρωί

Στα μέτρα και η μεταφορά των πρακτορείων logistics από Ελαιώνα προς Φυλή-Θριάσιο, η παράκαμψη του Κηφισού από τα φορτηγά μέσω Κάζας και Οινόης, τα κίνητρα στα ταξί για πολλαπλούς επιβάτες ίδιας κατεύθυνσης

