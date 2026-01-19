Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους, κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους από νωρίς το πρωί της Δευτέρας καθώς έχουν ξεκινήσει εργασίες σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης με διακοπή κυκλοφορίας σε διάφορα τμήματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι εργασίες θα εκτελεστούν τις πρωινές ώρες Δευτέρας (19/1), Τρίτης (20/1) και Παρασκευής (23/1) με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα σε τμήματα του Κηφισού.
Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κίνηση σημειώνονται στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα Κηφισού, στα δύο ρεύματα Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη Λεωφόρο Σχιστού με αναμονή δύο χιλιομέτρων προς Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εξόδου στη Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαίδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδρούρου.
Ειδικότερα, στον Κηφισό η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά από την Αττική Οδό και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη κίνηση κατά τμήματα σε Κηφισιάς και Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην ανηφόρα του Καρέα, την άνοδο της Συγγρού από τη Λαγουμιτζή, την Καλιρρόης και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Κίνηση τώρα θα συναντήσουν οι οδηγοί:
-Αλεξάνδρας
-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Βασ. Σοφίας (άνοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Καλλιρρόης
-Λ. Συγγρού (άνοδος)
-Βασ. Αμαλίας
-Λ. Βεΐκου
-Αχιλλέως /Μάρνη
-Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ζωντανά όπως καταγράφεται από το Δελτίο Κυκλοφορίας της Αστυνομίας, ΕΔΩ.
Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα είναι 5'-10' στην έξοδο για Λαμία και προς Αεροδρόμιο, 15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων του Κηφισού περιοχής Μοσχάτου - Ταύρου, Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:
- Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
- Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20–1–2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23–1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
Παράλληλα, λόγω εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 1,500 και 13,000, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 19-1-2026 έως 26-6-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, περιοχών Δήμων Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Φυλής, ως εξής:
- Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), όπου αυτή υφίσταται.
- Τοπικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
- Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ.
Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
Τέλος, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 19-1-2026 έως 30-4-2026 και κατά τις ώρες 10.00΄ έως 16.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ως εξής:
- Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την οδό Ελ. Βενιζέλου και τη Λεωφ. Ιασωνίδου.
- Στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με τις οδούς Καραϊσκάκη και Ανεξαρτησίας.
- Σε τμήμα της Λεωφ. Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Ανεξαρτησίας.
Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 19, 2026
προς Ελευσίνα:
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
15'-20' από Ανθούσα έως Κηφισίας.
προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,
5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας,
10'-15' στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/Rf3BqVCX3Q
Κλειστές λωρίδες σε Κηφισό, Αττική Οδό και ΒουλιαγμένηςΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στον Κηφισό.
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αττική Οδό και Λεωφ. Βουλιαγμένης
