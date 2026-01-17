Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ρόδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Γενναδίου, στην περιοχή 33 αλλοδαποί
Σε εξέλιξη η προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου – Η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για νεκροψία-νεκροτομή.
Σορός άνδρα εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στη χερσαία περιοχή της παραλίας Γενναδίου στη Ρόδος, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η Λιμενική Αρχή για την παρουσία αλλοδαπών στην περιοχή.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εντόπισαν τη σορό στην ξηρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων. Η σορός μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
Παράλληλα, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν συνολικά 33 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οκτώ άνδρες, δώδεκα γυναίκες και δεκατρείς ανήλικοι. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα και να εξεταστεί αν το περιστατικό συνδέεται με την παρουσία των αλλοδαπών στην περιοχή.
