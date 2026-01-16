Κοκαΐνη, κάνναβη, σιδερογροθιά και μαχαίρια είχε ο ΕΠΟΠ που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Σουφλί
Ο συλληφθείς έκανε διακίνηση ναρκωτικών καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαΐνη
Κοκαΐνη, κάνναβη, σιδερογροθιά και μαχαίρια είχε, μεταξύ άλλων, στην κατοχή του ο ΕΠΟΠ που συνελήφθη στο Σουφλί μετά από επιχείρηση των στελεχών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο συλληφθείς έκανε διακίνηση ναρκωτικών καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 100 γραμμάρια κοκαΐνη, περίπου 1,5 κιλό κάνναβη, ζυγαριές και ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις.
Εκτός από ναρκωτικά ο άνδρας είχε εξοπλιστεί και με όπλα. Συγκεκριμένα μία σιδερογροθιά, τέσσερα μαχαίρια και ένα γκλοπ.
Ο ΕΠΟΠ, κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.
