Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην Αττική Οδό στην περιοχή της Παλλήνης

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 13.850 και 11.950, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από την 14-1-2026 έως 27-2-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, περιοχής Δήμου Παλλήνης, ως εξής:

Α΄ Φάση:

- Αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας με κατάληψη και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Β΄ Φάση:

- Αποκλεισμός της δεξιάς και τμήματος της μεσαίας λωρίδας.
- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της αριστερής λωρίδας.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

