Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σαντορίνης
Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στα ανοιχτά της Σαντορίνης, 10 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μεγαλοχωρίου.
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα πέντε χιλιόμετρα.
Δείτε χάρτη:
Δείτε χάρτη:
Δείτε χάρτη:
