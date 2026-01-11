Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τους ισχυρούς ανέμους
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμάνι Ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τους ισχυρούς ανέμους

Τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών - Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συστήνουν στους ταξιδιώτες να παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία πριν την αναχώρησή τους

Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τους ισχυρούς ανέμους
Τους κάβους λύνουν σταδιακά τα πλοία που ήταν δεμένα στα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων με τα δρομολόγια να εκτελούνται κανονικά από νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αρχίζουν να εκτελούνται κανονικά, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν από το Λιμάνι του Πειραιά μετά τις 7 το πρωί.

Παρά τη βελτίωση του καιρού, οι αρμόδιες αρχές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συστήνουν στους ταξιδιώτες να παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία πριν την αναχώρησή τους, είτε με την εταιρεία είτε με το τουριστικό πρακτορείο από το οποίο έχουν κάνει την κράτησή τους.

Ο καιρός παραμένει αστάθμητος και δεν αποκλείεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποια εταιρεία να αποφασίσει αυτοβούλως τη μη εκτέλεση συγκεκριμένων δρομολογίων.

