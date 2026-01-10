Καρυστιανού: Το Σύνταγμα της χώρας έχει γίνει κουρελόχαρτο, καταργήστε το Άρθρο 86 για την ατιμωρησία των πολιτικών

Με αιχμηρή ανάρτηση, καταγγέλλει διαπλοκή, συμφωνία EU–Mercosur και νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ ζητά άμεση αναθεώρηση του Συντάγματος και κατάργηση του άρθρου 86 και της βουλευτικής ασυλίας





Στην τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει ευθέως την υπογραφή της συμφωνίας EU–Mercosur, υποστηρίζοντας ότι δίνει «το τελειωτικό χτύπημα» στον πρωτογενή τομέα και θέτει σε κίνδυνο τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο χαρακτηρίζει «επικίνδυνο σκάνδαλο», ενώ κατηγορεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση για πρωτοφανή σύμπλευση απέναντι στους πολίτες. Κεντρικό σημείο της ανάρτησής της αποτελεί η απαίτηση για άμεση αναθεώρηση του Συντάγματος, με αιχμή την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, της βουλευτικής ασυλίας και τον πλήρη διαχωρισμό της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, τονίζοντας ότι «η ανοχή τελείωσε».



Αναλυτικά η ανάρτησή της:





Από τον Αφανισμό του Πρωτογενούς Τομέα έως την πλήρη Απαξίωση του Πολίτη, η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το ΟΞΥΓΟΝΟ μας.

Τα παραδείγματα αναρίθμητα. Το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε «κουρελόχαρτο».



Ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αφανισμό και η διατροφική ασφάλεια των παιδιών μας τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Και όλα αυτά, με το πρόσχημα ανταλλάγματος από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων – λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη.

Κλείσιμο

Και μέσα σε όλα αυτά τα έκτροπα, σε πλήρη Σύμπνοια όλα τα πλοκάμια της Διαπλοκής. Και τα μεν και τα δε.

Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, παρατηρούμε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση να λειτουργούν ως «μια γροθιά». Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς.

Είναι εξοργιστικό:

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα social media, η Μαρία Καρυστιανού εξαπολύει σφοδρή επίθεση στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, απαξίωση του πολίτη και «κατάσταση πολιορκίας» του Συντάγματος, ενώ θέτει στο επίκεντρο ζητήματα διαφθοράς, πρωτογενούς τομέα και αναθεώρησης βασικών συνταγματικών διατάξεων.Στην τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει ευθέως την υπογραφή της συμφωνίας EU–Mercosur, υποστηρίζοντας ότι δίνει «το τελειωτικό χτύπημα» στον πρωτογενή τομέα και θέτει σε κίνδυνο τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, ασκεί δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις, το οποίο χαρακτηρίζει «επικίνδυνο σκάνδαλο», ενώ κατηγορεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση για πρωτοφανή σύμπλευση απέναντι στους πολίτες. Κεντρικό σημείο της ανάρτησής της αποτελεί η απαίτηση για άμεση αναθεώρηση του Συντάγματος, με αιχμή την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, της βουλευτικής ασυλίας και τον πλήρη διαχωρισμό της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, τονίζοντας ότι «η ανοχή τελείωσε».«Το Σύνταγμα σε Κατάσταση Πολιορκίας!Από τον Αφανισμό του Πρωτογενούς Τομέα έως την πλήρη Απαξίωση του Πολίτη, η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το ΟΞΥΓΟΝΟ μας.Τα παραδείγματα αναρίθμητα. Το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε «κουρελόχαρτο».Παράλληλα, με την υπογραφή του Πρωθυπουργού στην κατάπτυστη συμφωνία EU-Mercosur, δίδεται το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο.Ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αφανισμό και η διατροφική ασφάλεια των παιδιών μας τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.Και όλα αυτά, με το πρόσχημα ανταλλάγματος από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων – λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη.Την ίδια στιγμή, το νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις έρχεται να συμπληρώσει το κάδρο της θεσμικής εκτροπής. Χωρίς ίχνος ντροπής, το εθνικό καθήκον του «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης», μετατρέπεται σε ξεπούλημα και μάλιστα «πωλείται όπως είναι επιπλωμένο». Πρόκειται για άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας.Και μέσα σε όλα αυτά τα έκτροπα, σε πλήρη Σύμπνοια όλα τα πλοκάμια της Διαπλοκής. Και τα μεν και τα δε.Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, παρατηρούμε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση να λειτουργούν ως «μια γροθιά». Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς.Είναι εξοργιστικό:

Όταν ζητούσαμε από την Αντιπολίτευση να συσπειρωθεί και να στηρίξει τα αιτήματα μας στη Βουλή, επικαλούνταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης. Φαίνεται, όμως, πως όταν διακυβεύονται οι θέσεις εξουσίας, οι κατ’ επίφαση διαφορετικές “ιδεολογίες” παραμερίζονται επιδεικτικά.

Αποδεικνύεται ότι όλα είναι ένα καλοστημένο θέατρο με μοναδικό σκοπό την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία και τη διατήρηση της διαπλοκής, πάντα σε βάρος του συνθλιβόμενου από τα πλοκάμια της πολίτη.

Επειδή όμως «ουδέν κακό αμιγές καλού», αυτή η πρωτοφανής συσπείρωση του πολιτικού κατεστημένου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία. Τώρα που είστε όλοι ΜΑΖΙ, αποδείξτε αν υπάρχει έστω και ένα μικρό ίχνος ειλικρίνειας.

Ξεκινήστε άμεσα τη διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Εξάλλου προσωπικά ο ΠΘ έχει τοποθετεί υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 για την ατιμωρησία των πολιτικών. Εκτός αν ψευδόταν για άλλη μια φορά απέναντι στον ελληνικό λαό.

Απαιτούμε λοιπόν:

* Κατάργηση του Άρθρου 86 του Συντάγματος και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική έρευνα και τις ποινικές ευθύνες των Υπουργών.

* Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, του ακαταδίωκτου και κάθε μορφής θεσμοθετημένης ατιμωρησίας.

* Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Με τις εκλογές να προβάλουν στον ορίζοντα, οφείλετε να προχωρήσετε άμεσα σε αυτές τις δομικές αναδιαρθρώσεις που ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ, ΥΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.300.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ.

Η ανοχή τελείωσε.

Δεν θα παίζετε πλέον σε βάρος μας με προσχηματικές υποσχέσεις.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ!»



