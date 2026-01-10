Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αλλοδαπός τον οποίο αναζητούσε η Interpol για ανθρωποκτονία
Τον 35χρονο εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Μετανάστευσης Μυγδονίας - Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων από τις τουρκικές Αρχές για σοβαρά αδικήματα
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων της Interpol για αδικήματα που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και ανθρωποκτονία, προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Μετανάστευσης Μυγδονίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος δεν διέθετε έγγραφα παραμονής στη χώρα, και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.
Κατά την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Αναζητήσεων από τις τουρκικές Αρχές, με στόχο τη σύλληψή του για σοβαρά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η πρόκληση σωματικής βλάβης που οδηγεί στο θάνατο και η ανθρωποκτονία.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
