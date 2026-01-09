«Δεν έχουμε τίποτα άλλο, από αυτά ζούσαμε»: Σε απόγνωση η οικογένεια του πτηνοτρόφου που έχασε 40.000 κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο στο Καλπάκι