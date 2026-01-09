Πάτρα: Παραδόθηκε και ο τρίτος καταζητούμενος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο
Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης – Φέρεται να είναι το άτομο που χτυπά το θύμα με καρέκλα, ενώ είναι πεσμένο στο πάτωμα
Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε ο τρίτος άνδρας σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος που παραδόθηκε φαίνεται στο βίντεο να χτυπά με καρέκλα το θύμα, που ήταν ήδη πεσμένο στο πάτωμα.
