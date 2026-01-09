Εξαφανίστηκε 13χρονη στα Κάτω Πατήσια
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 13χρονης στα Κάτω Πατήσια στις 5 Ιανουαρίου του 2026.

Missing Alert εξέδωσε για την εξαφάνισή της το Χαμόγελο του Παιδιού, που ενημερώθηκε σήμερα, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της

Η 13χρονη έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, ενώ είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό γούνινο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
