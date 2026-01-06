Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Δείτε βίντεο: Κοσμοσυρροή, νησιώτικος αέρας και απλότητα στον εορτασμό των Θεοφανίων στην Πειραϊκή
Εντυπωσιακά πλάνα από drone δείχνουν τους πιστούς να βουτάνε στα νερά και το πλήθος κόσμου που συνέρρευσε για να ζήσει από κοντά την εμπειρία αυτή
Με έναν ξεχωριστό τρόπο γιορτάστηκαν για ακόμη μια φορά τα Θεοφάνια στην Πειραϊκή, σε μικρή απόσταση από τη βουή του μεγάλου λιμανιού του Πειραιά.
Τα πλάνα από drone που δείχνουν τους πιστούς να βουτάνε στα νερά, αλλά και το πλήθος κόσμου που συνέρρευσε για να ζήσει από κοντά την εμπειρία αυτή είναι κυριολεκτικά εντυπωσιακά.
Συγκεκριμένα, στον γραφικό «Όρμο της Αφροδίτης» (Μπαϊκούτση), στήθηκε ένα μοναδικό σκηνικό με «πρωταγωνιστές» το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, ο επιβλητικός πέτρινος Σταυρός του Αφανούς Ναύτη και η θάλασσα που αγκαλιάζει τα βράχια.
Εκεί, στο «Σκαφάκι», πλήθος πιστών συνέρρευσε μετά τη Λειτουργία, ακολουθώντας την πομπή για να ζήσει τον Αγιασμό των Υδάτων σε ένα περιβάλλον που θυμίζει νησί.
Με τη σειρά τους, και μετά το «σύνθημα» του ιερέα, οι βουτηχτάδες, δεκάδες μικροί και μεγάλοι, τήρησαν το έθιμο, βουτώντας για τον Σταυρό και κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου που επιμένει στην απλότητα και την παράδοση.
Τον Σταυρό έπιασε ένας μικρός βουτηχτής, ο οποίος στη συνέχεια πορεύτηκε στο πλήθος των πιστών, που ήθελαν να τον πλησιάσουν και να τον ασπαστούν.
Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολούθησαν το έθιμοΤόσο μέσα στον μικρό όρμο, όσο και στα βράχια και τον πλατύ δρόμο που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα είχαν απλωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για να παρακολουθήσουν το έθιμο.
