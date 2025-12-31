Ανάρτηση του Αλκιβιάδη Στεφανή για το χιονισμένο Άγιο Όρος
Ανάρτηση του Αλκιβιάδη Στεφανή για το χιονισμένο Άγιο Όρος

«Το Άγιο Όρος χαρούμενο και φωτεινό!»  έγραψε στην ανάρτησή του ο Διοικητής του Αγίου Όρους

Το χιονισμένο Άγιο Όρος παρουσιάσει σε βιντεοανάρτησή του στο Facebook ο Αλκιβιάδης Στεφανής.

«Το Άγιο Όρος χαρούμενο και φωτεινό!» έγραψε στη φράση με την οποία συνόδευσε το βίντεο ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και Διοικητής του Αγίου Όρους.

Δείτε την ανάρτηση

