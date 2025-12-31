Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ανάρτηση του Αλκιβιάδη Στεφανή για το χιονισμένο Άγιο Όρος
«Το Άγιο Όρος χαρούμενο και φωτεινό!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Διοικητής του Αγίου Όρους
Το χιονισμένο Άγιο Όρος παρουσιάσει σε βιντεοανάρτησή του στο Facebook ο Αλκιβιάδης Στεφανής.
«Το Άγιο Όρος χαρούμενο και φωτεινό!» έγραψε στη φράση με την οποία συνόδευσε το βίντεο ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και Διοικητής του Αγίου Όρους.
Δείτε την ανάρτηση
