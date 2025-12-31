Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (31/12): Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα την παραμονή της πρωτοχρονιάς

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο αύριο Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων





Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα σε όλη τη χώρα.Τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 με τους πολίτες να σπεύδουν για τα ψώνια και τα δώρα της τελευταίας στιγμής.Σε ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ , θα κλείσουν μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο των καθημερινών, δηλαδή στις 8 το απόγευμα.Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00Μy Market: 08:00 – 20:00Γαλαξίας: 08:00 – 20:00LIDL: 07:45 – 20:00Μασούτης: 08:00 – 20:00Κρητικός: 08:00 – 20:00Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά



Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.



Υπενθυμίζεται ότι και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά τόσο αύριο Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων. Ωστόσο, τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος θα παραμείνουν ανοιχτά την Παρασκευή (02/01).