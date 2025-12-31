Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (31/12): Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα την παραμονή της πρωτοχρονιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Σούπερ μάρκετ Εμπορικά καταστήματα Ωράριο Σούπερ μάρκετ σήμερα

Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (31/12): Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα την παραμονή της πρωτοχρονιάς

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο αύριο Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων

Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (31/12): Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα την παραμονή της πρωτοχρονιάς
UPD:
Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 με τους πολίτες να σπεύδουν για τα ψώνια και τα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Σε ό,τι αφορά στα σούπερ μάρκετ, θα κλείσουν μία ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο των καθημερινών, δηλαδή στις 8 το απόγευμα.

Το ωράριο για τα σούπερ μάρκετ

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00
ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00
Μy Market: 08:00 – 20:00
Γαλαξίας: 08:00 – 20:00
LIDL: 07:45 – 20:00
Κλείσιμο
Μασούτης: 08:00 – 20:00
Κρητικός: 08:00 – 20:00

Το ωράριο τις επόμενες ημέρες για τα καταστήματα

Τετάρτη 31/12/2025: 09.00–18.00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Υπενθυμίζεται ότι και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά τόσο αύριο Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων. Ωστόσο, τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος θα παραμείνουν ανοιχτά την Παρασκευή (02/01).
UPD:

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης