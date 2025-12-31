Μετρό, λεωφορεία, ΗΣΑΠ και τραμ σήμερα (31/12): Τα δρομολόγια των ΜΜΜ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Μετρό, λεωφορεία, ΗΣΑΠ και τραμ σήμερα (31/12): Τα δρομολόγια των ΜΜΜ την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00
Μεταβάλλονται και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.
Τραμ Γραμμή 7:
Τραμ Γραμμή 6:
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
Λεωφορεία - Τρόλεϊ
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.
