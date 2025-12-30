Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα εκβιασμού στην Πάτρα, απείλησε με πιστόλι το θύμα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Εκβιασμός

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο για το ίδιο αδίκημα που αναζητείται

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Ρομά, για απόπειρα εκβίασης και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη που κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα, προχώρησε η Ασφάλεια Πατρών, αναφέρει το tempo24.news.

Σύμφωνα με καταγγελία άνδρα, πριν από μερικές ημέρες, οι δύο δράστες με τη χρήση πιστολιού τον απείλησαν προκειμένου να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο προέκυψε από μηνιαίο τόκο, 300 ευρώ που είχε δανειστεί ο καταγγέλλων από τους κατηγορούμενους το περασμένο καλοκαίρι.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

