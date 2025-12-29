Μνημόσυνο για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο: Κάθε στιγμή που περνάει μας φέρνει πιο κοντά σου, λέει ο πατέρας
Μνημόσυνο για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο: Κάθε στιγμή που περνάει μας φέρνει πιο κοντά σου, λέει ο πατέρας
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, το πρωί, θα τελεστεί 40ήμερο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής
Σαράντα μέρες πέρασαν από τον θάνατο του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη σε πεδίο βολής της Ρόδου. Η οικογένεια του 19χρονου θα κάνει μνημόσυνο στο Τυμπάκι, ενώ συγκινεί το μήνυμα του πατέρα του.
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, το πρωί, θα τελεστεί 40ήμερο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή.
«Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου», γράφει ο Μάνος Γαλυφιανάκης στο Facebook. Στην ανάρτησή του, έγραψε και μία μαντινάδα: «Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά μας, μα η θύμησή σου Ραφαήλ θα μείνει στην καρδιά μας».
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, το πρωί, θα τελεστεί 40ήμερο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή.
«Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου», γράφει ο Μάνος Γαλυφιανάκης στο Facebook. Στην ανάρτησή του, έγραψε και μία μαντινάδα: «Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά μας, μα η θύμησή σου Ραφαήλ θα μείνει στην καρδιά μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα