Μνημόσυνο για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο: Κάθε στιγμή που περνάει μας φέρνει πιο κοντά σου, λέει ο πατέρας
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κρήτη Μνημόσυνο Θάνατος Χειροβομβίδα

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, το πρωί, θα τελεστεί 40ήμερο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής

Σαράντα μέρες πέρασαν από τον θάνατο του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη σε πεδίο βολής της Ρόδου. Η οικογένεια του 19χρονου θα κάνει μνημόσυνο στο Τυμπάκι, ενώ συγκινεί το μήνυμα του πατέρα του.

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, το πρωί, θα τελεστεί 40ήμερο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας από την πρώτη στιγμή.

«Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου», γράφει ο Μάνος Γαλυφιανάκης στο Facebook. Στην ανάρτησή του, έγραψε και μία μαντινάδα: «Σαράντα μέρες πέρασαν που έφυγες μακριά μας, μα η θύμησή σου Ραφαήλ θα μείνει στην καρδιά μας».

