«Να μας προσέχεις από ψηλά» - Το συγκινητικό μήνυμα των ΕΠΟΠ στον Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Ο πατέρας του 19χρονου ευχαρίστησε προσωπικά και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη σε ανάρτησή του, ενώ δημοσίευσε και το το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοί του Ραφάηλ από τον Αυλώνα