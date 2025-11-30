Να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του, εύχεται ο πατέρας του Ραφαήλ για τον επιλοχία που τραυματίστηκε στη Ρόδο
Ο 39χρονος ακρωτηριάστηκε μετά την έκρηξη της χειροβομβίδας
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά από χειροβομβίδα σε πεδίο βολής στη Ρόδο, από την οποία έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ Γαλυφιανάκης.
«Εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του. Εγώ προσωπικά θα τον επισκεφτώ. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανατύχει τίποτα άλλο σε άλλη οικογένεια», είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του Ραφαήλ.
Ο 39χρονος επιλοχίας νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 έχει ακρωτηριαστεί στο ένα του χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του.
