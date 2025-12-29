Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δείτε βίντεο
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οδό Αγίας Φιλοθέης.
Δείτε βίντεο
