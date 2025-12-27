Συνελήφθη 29χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 24 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της
Συνελήφθη 29χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 24 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της

Θα αναχωρούσε από τη χώρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Συνελήφθη 29χρονη στο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 24 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της
Συνελήφθη την Παρασκευή (26/12) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» μια 29χρονη, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης (skunk) στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα, η οποία θα αναχωρούσε από τη χώρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει, σε νάιλον συσκευασίες, 24 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
