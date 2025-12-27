Η έξοδος των Αθηναίων για τα Χριστούγεννα: Έφυγαν περισσότεροι οδικώς σε σχέση με πέρσι, μεγάλη αύξηση και στις πτήσεις
Χριστούγεννα Μπλόκα Αγρότες

2.471 πτήσεις και 304.640 επιβάτες από και προς Αθήνα το διάστημα 22 έως 25 Δεκεμβρίου με αύξηση +11,2% σε σχέση με πέρσι - Στο 36.8% η αύξηση σε σχέση με το 2019 - 314.846 διελεύσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα

Την έντονη διάθεση των Αθηναίων να αποδράσουν από την πρωτεύουσα κατέγραψαν τα στοιχεία για τις ημέρες των Χριστουγέννων, τόσο από αέρα όσο και από ξηρά, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες.

Οι αριθμοί δείχνουν σαφή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης από και προς την Αθήνα και μεγάλο αριθμό διελεύσεων από τις οδικές εξόδους ακόμη και σε συνθήκες περιορισμών και αποκλεισμών.

Στον αέρα, τα στοιχεία είναι απολύτως ενδεικτικά της αυξημένης ταξιδιωτικής κινητικότητας. Την περίοδο 22 έως 25 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.471 πτήσεις από και προς την Αθήνα, έναντι 2.230 την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και 1.806 το 2019. Πρόκειται για αύξηση 10,8% σε σύγκριση με πέρσι και 36,8% σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο που αποδεικνύει την ποσοτική αναβάθμιση και του τουριστικού προϊόντος τα τελευταία χρόνια.

Η άνοδος αφορά τόσο τις πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Οι πτήσεις εσωτερικού ανήλθαν σε 881, αυξημένες κατά 11,7% σε σχέση με το 2024 και κατά 32,1% σε σχέση με το 2019. Αντίστοιχα, οι πτήσεις εξωτερικού έφτασαν τις 1.590, καταγράφοντας αύξηση 10,3% σε ετήσια βάση και 39,6% σε σύγκριση με έξι χρόνια πριν, φανερώνοντας έτσι την αυξανόμενη τάση για ταξίδια και σε προορισμούς του εξωτερικού.

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στους επιβάτες. Συνολικά 304.640 επιβάτες διακινήθηκαν από και προς την Αθήνα την περίοδο 22 έως 25 Δεκεμβρίου, έναντι 273.964 το 2024 και 204.900 το 2019.

Η αύξηση ανέρχεται σε 11,2% σε σχέση με πέρσι και φτάνει το 48,7% σε σύγκριση με το 2019. Οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν σε 82.423 (+16,1% από το 2024), ενώ οι επιβάτες εξωτερικού έφτασαν τους 222.217, αυξημένοι κατά 9,5%.
Η εικόνα στα διόδια

Στις οδικές αρτηρίες, η εικόνα επηρεάζεται άμεσα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τους κατά τόπους αποκλεισμούς δρόμων. Στα διόδια Αφιδνών, την περίοδο 21 έως 25 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 141.677 διελεύσεις, έναντι 150.735 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση κατά 9.058 διελεύσεις ή -6,01% αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες διέλευσης και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προκάλεσαν τα μπλόκα.

Αναλυτικά στοιχεία ανά ημέρα για την έξοδο από Αφίδνες τόσο για φέτος, όσο και για το 2024

Ωστόσο, όταν εξετάζεται η συνολική εικόνα της οδικής εξόδου από την Αττική, τα στοιχεία δείχνουν αντοχή και προσαρμογή των μετακινήσεων. Από τα δύο βασικά διόδια εξόδου, Αφιδνών και Ελευσίνας, καταγράφηκαν συνολικά 314.846 διελεύσεις το 2025, έναντι 311.262 το 2024.

Η καθαρή αύξηση κατά 3.584 διελεύσεις ή 1,15% δείχνει ότι σημαντικό μέρος των οδηγών επέλεξε εναλλακτικές διαδρομές, παρά τις δυσκολίες.
