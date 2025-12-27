Η έξοδος των Αθηναίων για τα Χριστούγεννα: Έφυγαν περισσότεροι οδικώς σε σχέση με πέρσι, μεγάλη αύξηση και στις πτήσεις

2.471 πτήσεις και 304.640 επιβάτες από και προς Αθήνα το διάστημα 22 έως 25 Δεκεμβρίου με αύξηση +11,2% σε σχέση με πέρσι - Στο 36.8% η αύξηση σε σχέση με το 2019 - 314.846 διελεύσεις σε Αφίδνες και Ελευσίνα