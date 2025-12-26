Συναγερμός στη Φθιώτιδα για τρεις ορειβάτες που αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου
Οι τρεις φίλοι έχουν να δώσουν σημεία ζωής από το πρωί των Χριστουγέννων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τρεις ορειβάτες που χάθηκαν στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr πρόκειται για τρεις φίλους από πόλεις εκτός Φωκίδας που θέλησαν να εξερευνήσουν την περιοχή ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων.

Έκτοτε, όμως, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και η επικοινωνία δεν είναι δυνατή καθώς τα κινητά τους δεν έχουν σήμα.

Τις έρευνες διεξάγον πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, από το βράδυ της Πέμπτης συμμετέχει και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί της Παρασκευής σηκώθηκαν και drones που ήρθαν από τη Λάρισα.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούσαν και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.
