Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο αγοράκι, τραυματίστηκε ελαφρά
Το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/12) στη Λάρισα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 5χρονο αγοράκι στην Οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδάκι στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και έκανε εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.
