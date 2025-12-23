Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι στη Νέα Αλικαρνασσό
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Αλικαρνασσός Αγόρι Σύλληψη Καταγγελία Πατέρας

Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι στη Νέα Αλικαρνασσό

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα»

Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι στη Νέα Αλικαρνασσό
Σε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες φράσεις προς ένα αγόρι 13 ετών επιδόθηκε ένας άνδρας 70 ετών το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Δευτέρας με το παιδί να επιστρέφει αμέσως στο σπίτι του και να ενημερώνει τον πατέρα του.

Στο άκουσμα όσων είπε το παιδί, ο πατέρας του 13χρονου προσέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».

Ο 70χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

