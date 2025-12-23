Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι στη Νέα Αλικαρνασσό
Συνελήφθη 70χρονος για άσεμνες χειρονομίες σε 13χρονο αγόρι στη Νέα Αλικαρνασσό
Μετά την καταγγελία αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα»
Σε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλληλες φράσεις προς ένα αγόρι 13 ετών επιδόθηκε ένας άνδρας 70 ετών το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης με αποτέλεσμα να συλληφθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Δευτέρας με το παιδί να επιστρέφει αμέσως στο σπίτι του και να ενημερώνει τον πατέρα του.
Στο άκουσμα όσων είπε το παιδί, ο πατέρας του 13χρονου προσέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.
Μετά την καταγγελία αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».
Ο 70χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Δευτέρας με το παιδί να επιστρέφει αμέσως στο σπίτι του και να ενημερώνει τον πατέρα του.
Στο άκουσμα όσων είπε το παιδί, ο πατέρας του 13χρονου προσέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.
Μετά την καταγγελία αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».
Ο 70χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα