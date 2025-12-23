Καιρός Χριστουγέννων: Διπλό κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Ο καιρός την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και πιθανόν Βορειοανατολική Πελοπόννησο, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Μετά το μεσημέρι βροχές αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ τις βραδινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στη Δυτική Μακεδονία.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 8 βαθμούς), 7 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 12 βαθμούς), 11 έως 15 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 13 έως 17 βαθμούς στην Κρήτη, 9 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.Νεφώσεις παροδικά πυκνότερες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.Λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.