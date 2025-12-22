Κωνσταντινίδης: Αν κάποιος από τον σύλλογο για τα Τέμπη θέλει να πολιτικοποιηθεί, πρέπει να αποχωρήσει

Κλείσιμο

Τα μέλη του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών που θα ήθελαν να κατέβουν στην πολιτική πρέπει να αποχωρήσουν από αυτόν πριν το πράξουν, επισημαίνει σε δηλώσεις του ο, συγγενής θύματος της τραγωδίας.Μιλώντας τη Δευτέρα στο One επισήμανε ότι ο σύλλογος αφορά τους πληγέντες από το δυστύχημα στα Τέμπη.Επισήμανε ότι δεν γνωρίζει τον αριθμό των μελών σήμερα. «Τα πέντε από τα 21 ιδρυτικά μέλη είναι από την οικογένειά μου, αλλά το τι έγινε μετά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, έχω αποχωρίσει στις αρχές Μαρτίου του 2024».Δείτε τη συνέντευξη (μετά το 01:04:00):Όπως εξήγησε «ζήτησα και έγινε δεκτή η αποχώρησή μου, για να λειτουργήσει ο σύλλογος όπως πρέπει και όχι για να υπηρετήσει κάποιο πρόσωπο».Σε ερώτημα αν είναι πιθανό ο σύλλογος να εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους, ο ίδιος απάντησε ότι αν θα θελήσει κάποιο μέλος να πολιτικοποιηθεί, πρέπει να αποχωρήσει. «Άλλωστε είναι και από τα πρώτα που είχαμε θέσει ως δεδομένα στο καταστατικό».«Και η ίδια η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να το ζητήσει να αποχωρήσει για να κάνει τις κινήσεις που έχει στο μυαλό της», τόνισε.