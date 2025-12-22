Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Καταγγελίες της Save a Greek Stray για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό της Ηλείας: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
Τις καταγγελίες έφερε στην επιφάνεια η οργάνωση «Save a Greek Stray», που ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση
Μια σειρά από σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων σε ένα άτυπο καταφύγιο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, έφερε στη δημοσιότητα η οργάνωση Save a Greek Stray.
Η οργάνωση προχώρησε σε μήνυση, καθώς διαπίστωσε εκτεταμένες παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας στο εν λόγω καταφύγιο, ενώ γνωστοποίησε ότι ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης.
«Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση, ενώ τονίζεται πως θα προχωρήσουν «σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου» και ζητούν «κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα».
