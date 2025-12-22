Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Πού έχει κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό, στο κόκκινο και ο Πειραιάς
UPD:
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12, με μποτιλιάρισμα στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα,
Και στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, σε Σταδίου και Κολωνάκι. Την ίδια ώρα, στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
Συγκεκριμένα,
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15'-20' από κόμβο Κηφισίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδο για Λαμία).— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 22, 2025
Ανοιχτά μαγαζιά με κίνηση στους δρόμους, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα η αγορά
Το ωράριο στην Αθήνα
Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
UPD:
