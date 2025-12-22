Πού έχει κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό, στο κόκκινο και ο Πειραιάς
Πού έχει κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό, στο κόκκινο και ο Πειραιάς

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12, με μποτιλιάρισμα στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό.

η κίνηση σημειώνεται στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από το ύψος του Ρέντη, καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού. 

Η Νέα Ερυθραία αυτήν την ώρα δεν κινείται γρήγορα, καθώς η κίνηση στο λεκανοπέδιο συνολικά είναι αυξημένη και η περιοχή αυτή επηρεάζεται από συμφόρηση στους βασικούς οδικούς άξονες.

Και στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, σε Σταδίου και  Κολωνάκι.  Την ίδια ώρα, στο κόκκινο βρίσκεται η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Ανοιχτά μαγαζιά με κίνηση στους δρόμους, σε χριστουγεννιάτικο κλίμα η αγορά 

Υπενθυμίζεται ότι, σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων καθώς τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι λίγες μόλις ημέρες μακριά με τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ να είναι ανοικτά και την ερχόμενη Κυριακή,  28/12.


Το ωράριο στην Αθήνα


Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
