«Βούλιαξε» από Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας για το Santa Run, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άι Βασίλης Αγώνας Δρόμου

«Βούλιαξε» από Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας για το Santa Run, δείτε βίντεο

Η πλατεία Κοτζιά έχει «ντυθεί» στα κόκκινα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε μια γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης - Δούκας: «Πάνω από χίλιοι συμμετέχοντες, χρόνια πολλά σε όλους»

«Βούλιαξε» από Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας για το Santa Run, δείτε βίντεο
19 ΣΧΟΛΙΑ
Με περισσότερους από χίλιους Άγιους Βασίληδες γέμισε πριν από λίγο το κέντρο της Αθήνας, καθώς η μεγάλη γιορτή του Athens Santa Run 2025 βρίσκεται αυτή την ώρα σε πλήρη εξέλιξη.

Η πλατεία Κοτζιά έχει «ντυθεί» στα κόκκινα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε μια γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης.

​Το σύνθημα για την εκκίνηση έδωσε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το έναυσμα στο πολύχρωμο πλήθος να ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης.



​Μια γιορτινή διαδρομή στην καρδιά της Αθήνας

​Οι συμμετέχοντες, φορώντας τις στολές του αγαπημένου Αγίου των παιδιών, καλύπτουν αυτή την ώρα μια διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων.

Με αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο, το ανθρώπινο «κόκκινο ποτάμι» περνά από εμβληματικά σημεία όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια, για να καταλήξει πάλι στην πλατεία Κοτζιά για τον τερματισμό, όπου όλους τους περιμένει αναμνηστικό μετάλλιο.

«Τρέξαμε για καλό σκοπό και γεμίσαμε την Αθήνα με Αϊ-Βασίληδες. Santa Run, 2,8 χιλιόμετρα, πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το εορταστικό μας πρόγραμμα και έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις και αμέσως μετά. Τους ευχαριστούμε όλους, χρόνια πολλά και σας περιμένουμε στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, πλατεία Κοτζιά» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Κλείσιμο
​Η ατμόσφαιρα είναι άκρως εορταστική, με τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά να είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ νωρίτερα η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων πλαισίωσε μουσικά το δρώμενο στην πλατεία Ομονοίας.

​Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τον ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Offline Running Association, έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Μέρος των εσόδων από τη σημερινή γιορτή θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), στηρίζοντας ουσιαστικά τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Τρόφιμα Αγάπης: η κοινωνική δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος που μειώνει τη σπατάλη τροφίμων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ένα οργανωμένο δίκτυο συλλέγει τρόφιμα που θα χάνονταν, τα διανέμει σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα και προσφέρει καθημερινά τρόφιμα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη

Είσαι στη Nova, κερδίζεις PADU: Καθημερινές επιβραβεύσεις και exclusive Nova deals σε περιμένουν!

Η Nova σε συνεργασία με το PADU φέρνουν δεκάδες προσφορές και exclusive Nova Deals σε κορυφαία brands, με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία εξαργύρωσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης