Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα για το Athens Santa Run 2025
Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα για το Athens Santa Run 2025

Από τις 09:00 ως τις 11:00

Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα για το Athens Santa Run 2025
Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας από τις 09:00 ως τις 11:00 για την αθλητική εκδήλωση Athens Santa Run 2025.

Ειδικότερα η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει στις παρακάτω οδούς του Δήμου Αθηναίων:

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
