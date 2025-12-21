Κλειστοί δρόμοι σήμερα στην Αθήνα για το Athens Santa Run 2025

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνει σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήναςγια την αθλητική εκδήλωση Athens Santa Run 2025.Ειδικότερα η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει στις παρακάτω οδούς του Δήμου Αθηναίων:, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό., σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.