Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο – Αστάθεια και για τα Χριστούγεννα

Δύο κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες - Περιορισμένη βελτίωση κατά τη διάρκεια των εορτών





Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου προς Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η χώρα θα επηρεαστεί από το πρώτο κύμα κακοκαιρίας με έντονες βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που θα πλήξει κυρίως το φαινόμενο είναι τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν από το απόγευμα του Σαββάτου και θα συνεχιστούν και τη νύχτα, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα.







Πρόγνωση για τα Χριστούγεννα από τον Κολυδά Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και μετεωρολόγο του Star, το Σαββατοκύριακο αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες, ενώ το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το απόγευμα της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου, και να διαρκέσει μέχρι το πρωί των Χριστουγέννων. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν κυρίως είναι τα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση από την Κυριακή, με ουσιαστική πτώση να αναμένεται κοντά στην Πρωτοχρονιά.



Για τα Χριστούγεννα, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά από το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου, αν και η αίσθηση θα παραμείνει χειμωνιάτικη, με ψυχρές συνθήκες και θερμοκρασίες που θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα.







Μαρουσάκης: Δύο φάσεις καιρικών φαινομένων μέχρι την Πρωτοχρονιά Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι ο καιρός θα κινηθεί σε δύο φάσεις μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Η πρώτη φάση, που περιλαμβάνει τις γιορτές των Χριστουγέννων, χαρακτηρίζεται από φθινοπωρινές συνθήκες, με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.



Τα φαινόμενα θα είναι έντονα, με βροχές και χιονοπτώσεις που θα επηρεάσουν τα ορεινά και πιθανόν περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα.







Τσατραφύλλιας: Ο καιρός των Χριστουγέννων είναι αβέβαιος Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι ο καιρός για τα Χριστούγεννα παραμένει αβέβαιος, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα έχουν παρουσιάσει αλλαγές όσον αφορά τη χωρική κατανομή και την ένταση των φαινομένων. Ωστόσο, ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου θα ενταθούν οι καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική, οι βροχές θα συνεχιστούν με μικρότερη ένταση την Κυριακή και τη Δευτέρα. Το διήμερο Τρίτης – Τετάρτης (23-24 Δεκεμβρίου), αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.



Τα Χριστούγεννα, πάντως, φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα υπάρξει βελτίωση του καιρού, με πιο ψυχρές και χειμωνιάτικες συνθήκες, ενώ το 2025 μπορεί να ξεκινήσει με πολύ κρύο και χιονοπτώσεις.







Ο καιρός σήμερα Στα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις πιο πυκνές από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13, στη Θεσσαλία από 3 έως 14 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 15 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 μποφόρ.



Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.



Ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές, και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Ο καιρός την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.



Ο καιρός την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά.