Χαρδαλιάς: Ο αττικός αμπελώνας είναι κρίκος της ταυτότητάς μας, επενδύουμε στο έργο των οινοπαραγωγών μας

Οίνος, πολιτισμός και εμπειρία – το brand της Αττικής

Υποδομές, καινοτομία και συνέργειες

Αττικός οίνος: πορεία δημιουργίας από την αρχαιότητα έως το μέλλον

Στο πεδίο της διεθνούς εξωστρέφειας, όπως επεσήμανε, η Περιφέρεια Αττικής ενέταξε για πρώτη φορά στο ετήσιο πρόγραμμα προβολής διεθνείς οινικές έκθεση, όπως η Wine Paris και η ProWein.Παράλληλα, τόνισε, υλοποιήθηκαν στοχευμένα ευρωπαϊκά προγράμματα προβολής σε μεγάλες αγορές, με θετικά αποτελέσματα: αύξηση 32% στην αναγνωρισιμότητα της ρετσίνας Αττικής και 17% στην εξαγωγική δυναμική των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, «όλα αυτά δεν είναι εξαγγελίες – είναι πράξεις σε εξέλιξη», προσθέτοντας ότι ήδη σχεδιάζεται το νέο Τριετές Πρόγραμμα Εξωστρέφειας με επέκταση των δράσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαρδαλιάς στη«Ο οίνος δεν είναι μόνο οικονομικός δείκτης. Είναι πολιτισμός. Είναι τρόπος ζωής», ανέφερε, παρουσιάζοντας το concept «Athens Wine Routes», που μετατρέπει την αμπελουργική κληρονομιά σε ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη.Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως είπε, είναι να αναδειχθεί η Αττική ως μια μητροπολιτική περιφέρεια που συνδυάζει ιστορία, φύση, γαστρονομία και σύγχρονη αστική εμπειρία, με τον αττικό αμπελώνα να λειτουργεί ως «φυσικός πρεσβευτής φιλοξενίας και ταυτότητας».Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στην προβολή, αλλά στηρίζεται σε υποδομές και συνεργασίες.Αναφέρθηκε στο έργο άρδευσης 2.500 στρεμμάτων αμπελώνων και ελαιώνων στην Κερατέα, καθώς και στις δράσεις εκσυγχρονισμού οινοποιητικών επιχειρήσεων μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.Τόνισε μάλιστα, ότι κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική κατέχει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Αττικής, με βασικό εταίρο την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α.), καθώς «μόνο μέσα από τη συνεργασία, τη γνώση και τις συνέργειες μπορούμε να πάμε μπροστά», όπως είπε χαρακτηριστικά.Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής επενδύει με σταθερότητα και στρατηγικό σχεδιασμό σε ένα ενιαίο παραγωγικό οικοσύστημα που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.«Η δική μας φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη:. Και όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, το αποδεικνύουμε στην πράξη – κάθε μέρα, σε κάθε τομέα», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.Στο πλαίσιο της ημερίδας, την οποία συντόνισε ο MW Master of Wine, καταξιωμένοι οινοποιοί κατέθεσαν την εμπειρία και τις απόψεις τους πάνω στην «ήσυχη επανάσταση» που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην οινοπαραγωγή της Αττικής, τις καινοτόμες στρατηγικές που ακολουθούν οι νέες γενιές παραγωγών, χαράσσοντας τον δρόμο του αττικού κρασιού προς το αύριο, καθώς και την υπεραξία του Σαββατιανού, του «πρωταγωνιστή» του Αττικού αμπελώνα.Τον Περιφερειάρχη Αττικής συνόδευσαν η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας.