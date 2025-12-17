Χριστούγεννα με βροχές και Πρωτοχρονιά με κρύο προβλέπει ο Τσατραφύλλιας, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των εορτών

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, επηρεάζονται ανατολικά και νότια

👉 Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.👉Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.🎯Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας🎯Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά🎯Χριστούγεννα :Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.🎯Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά:Τάση για πιο κρύες καταστάσεις».Πιο αναλυτικά:Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή., αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε επισημάνει ήδη από τις προηγούμενες προγνώσεις του, ότιΑναλυτικότερα όπως εξηγεί, από το Σάββατο και μετά το σκηνικό του καιρού αλλάζει εντελώς, αναμένονται πιο ψηλές αέριες μάζες από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια.Μάλιστα δεν αποκλείεται λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, να δούμε χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο.Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί στο OPEN,και έρχονται αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα.Τα φαινόμενα αυτά, θα είναι πιο έντονα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, ενώ κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια, αναμένεται θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές καιΜε αυτή την κακοκαιρία,και πλησιάζουμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει., παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη ημέρα, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα φέρει πολλές βροχές.Τέλος, χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ψηλά βουνά, σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.