Χριστούγεννα με βροχές και Πρωτοχρονιά με κρύο προβλέπει ο Τσατραφύλλιας, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των εορτών
Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Τι λένε Μαρουσάκης, Ζιακόπουλος
Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, η πρώτη εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό μιλά για λίγες βροχές την ημέρα των Χριστουγέννων και τάση για πιο κρύες συνθήκες από την Παρασκευή 26/12 έως την Πρωτοχρονιά.
Η πρώτη επιστημονική εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προειδοποιεί για:
-Λίγες βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας πριν τα Χριστούγεννα.
-Σταδιακή αύξηση βροχών και ισχυροί νοτιάδες σε διάφορες περιοχές.
-Χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.
-Σχετικά σταθερές θερμοκρασίες την ημέρα των Χριστουγέννων.
-Τάση για πιο κρύες καταστάσεις από 26/12 έως Πρωτοχρονιά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σημερινή του ανάρτηση:
«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές
Καλημέρα!
✅ Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.
✅ Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».
Πιο αναλυτικά:
Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.
Αναλυτικότερα όπως εξηγεί, από το Σάββατο και μετά το σκηνικό του καιρού αλλάζει εντελώς, αναμένονται πιο ψηλές αέριες μάζες από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια.
Μάλιστα δεν αποκλείεται λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, να δούμε χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί στο OPEN, από το μεσημέρι του Σαββάτου το καιρικό μοτίβο σταδιακά αλλάζει και έρχονται αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα.
Τα φαινόμενα αυτά, θα είναι πιο έντονα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, ενώ κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια, αναμένεται θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.
Με αυτή την κακοκαιρία, ανοίγει ο «δρόμος» και για τις επόμενες μέσα στις γιορτές και πλησιάζουμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει.
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη ημέρα, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα φέρει πολλές βροχές.
Τέλος, χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ψηλά βουνά, σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.
