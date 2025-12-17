Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ποιες περιοχές επηρεάζονται - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Καιρός Χριστούγεννα Καιρός τώρα

Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ποιες περιοχές επηρεάζονται - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο 20/12, τι λέει ο Μαρουσάκης για τον καιρό των εορτών

Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ποιες περιοχές επηρεάζονται - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Όλο και πιο χειμωνιάτικο γίνεται το σκηνικό του καιρού στη χώρα, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά.

Πιο αναλυτικά: 

Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, επηρεάζονται ανατολικά και νότια 

Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε επισημάνει ήδη από τις προηγούμενες προγνώσεις του, ότι αναμένεται αλλαγή του καιρού καθώς ανοίγει ο «δρόμος» προς τις κακοκαιρίες από τις επόμενες ημέρες.



Αναλυτικότερα όπως εξηγεί, από το Σάββατο και μετά το σκηνικό του καιρού αλλάζει εντελώς, αναμένονται πιο ψηλές αέριες μάζες από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια.

Μάλιστα δεν αποκλείεται λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, να δούμε χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο.

Κλείσιμο
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί στο OPEN, από το μεσημέρι του Σαββάτου το καιρικό μοτίβο σταδιακά αλλάζει και έρχονται αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα.

Τα φαινόμενα αυτά, θα είναι πιο έντονα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, ενώ κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια, αναμένεται θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Με αυτή την κακοκαιρία, ανοίγει ο «δρόμος» και για τις επόμενες μέσα στις γιορτές και πλησιάζουμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη ημέρα, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα φέρει πολλές βροχές.

Τέλος, χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ψηλά βουνά, σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.



1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης