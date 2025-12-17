Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ποιες περιοχές επηρεάζονται - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα
Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ποιες περιοχές επηρεάζονται - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα
Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο 20/12, τι λέει ο Μαρουσάκης για τον καιρό των εορτών
Όλο και πιο χειμωνιάτικο γίνεται το σκηνικό του καιρού στη χώρα, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά.
Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.
Αναλυτικότερα όπως εξηγεί, από το Σάββατο και μετά το σκηνικό του καιρού αλλάζει εντελώς, αναμένονται πιο ψηλές αέριες μάζες από κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και οι βροχές θα μετατρέπονται σε χιόνια.
Μάλιστα δεν αποκλείεται λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, να δούμε χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος το πρωί στο OPEN, από το μεσημέρι του Σαββάτου το καιρικό μοτίβο σταδιακά αλλάζει και έρχονται αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα.
Τα φαινόμενα αυτά, θα είναι πιο έντονα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, ενώ κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια, αναμένεται θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.
Με αυτή την κακοκαιρία, ανοίγει ο «δρόμος» και για τις επόμενες μέσα στις γιορτές και πλησιάζουμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει.
Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη ημέρα, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα φέρει πολλές βροχές.
Τέλος, χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ψηλά βουνά, σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.
