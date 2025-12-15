Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη, στον Άγιο Νικόλαο, στον Πειραιά
Εφυγε σήμερα από τη ζωή, η Ειρήνη Μαρινάκη. Η σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, στις 12:00 μ.
H θλιβερή αναγγελία του θανάτου της Ειρήνης Μαρινάκη, δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Ολυμπιακού, όπου αναφέρεται:
Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη.
Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.
Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.
Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναφέροντας:
«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».
Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας».
