Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
ΕΛΛΑΔΑ
Βαγγέλης Μαρινάκης

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη,  στον Άγιο Νικόλαο, στον Πειραιά

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη
Εφυγε σήμερα από τη ζωή, η Ειρήνη Μαρινάκη. Η σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρα του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη,  άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της. 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025, στις 12:00 μ.

H θλιβερή αναγγελία του θανάτου της Ειρήνης Μαρινάκη, δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Ολυμπιακού, όπου αναφέρεται: 

Η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας Ευάγγελου Μαρινάκη.
Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.
Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.
Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

Δείτε την ανάρτηση: 

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη


Συλλυπητήρια ανακοίνωση προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, εξέδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναφέροντας:
«Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βιώνει βαρύ πένθος για την απώλεια της μητέρας του.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η Ομοσπονδία στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον ίδιο και στην οικογένειά του».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας».

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης