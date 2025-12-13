Γερανός προσέκρουσε σε κολόνα και ντεραπάρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, δείτε βίντεο
Γερανός προσέκρουσε σε κολόνα και ντεραπάρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, δείτε βίντεο

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στην οδό Πίνδου στο ύψος της γέφυρας του Κηφισού

Γερανός προσέκρουσε σε κολόνα και ντεραπάρισε στη Νέα Φιλαδέλφεια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ένας γερανός κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα και στη συνέχεια ντεραπάρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στην οδό Πίνδου στο ύψος της γέφυρας του Κηφισού.

Ο γερανός έπεσε πάνω σε κολώνα στήριξης καλωδίων τρόλεϊ, η οποία πλέον κινδυνεύει να πέσει.

Στο σημείο βρίσκονται ειδικά συνεργεία που εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση της επικίνδυνης κολώνας και τη σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.


Λόγω του τροχαίου διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδού Λάμπρου Κατσώνη έως το ύψος της οδού Λαυρίου.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

