Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι έκλεψαν ηλεκτρικά πατίνια και καπνικά προϊόντα, τους συνέλαβε η Αστυνομία
Στη σύλληψη τριών ανηλίκων για την κλοπή ηλεκτρικών πατινιών προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (12/12) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η Αστυνομία.
Μετά από έρευνα της Αστυνομίας, στην κατοχή των ανηλίκων (δύο αγόρια και ένα κορίτσι) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, 18 ηλεκτρονικά τσιγάρα και δύο υγρά αναπλήρωσης καπνικού προϊόντος, τα οποία έκλεψαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καθώς και ένα επιπλέον ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εγκατέλειψαν.
Τα 2 ηλεκτρικά πατίνια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των άλλων κλοπιμαίων.
Επιπλέον, συνελήφθησαν συγγενικά πρόσωπα των δραστών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανήλικου.
