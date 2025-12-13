Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
«Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε καλές γιορτές» - Το τροχαίο που είχε ο άσος του Ολυμπιακού κι ο τρόπος που το αντιμετώπισε
Ο άσος του Ολυμπιακού αντέδρασε με ευγένεια και «εξαιρετική συμπεριφορά», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook η γυναίκα που ισχυρίστηκε πως είχε ένα «τρακαρισματάκι» μαζί του
Για ένα τροχαίο που είχε πριν από μερικές ημέρες με τον άσο του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενημέρωσε μια γυναίκα με ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο Facebook. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, είχε ένα «τρακαρισματάκι» με υπαιτιότητα του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος αντέδρασε με ευγένεια και «εξαιρετική συμπεριφορά», με συνέπεια το περιστατικό να τακτοποιηθεί «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Μάλιστα, η γυναίκα ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες με ευχή για καλές γιορτές.
«Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά . Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!! Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!» αναφέρεται στην ανάρτηση.
