Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Αγωνία για 33χρονο που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο
Αγωνία για 33χρονο που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο
Ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα 8/12, όταν ενημερώθηκε πως ο γιος του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης για έναν 33χρονο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο την περασμένη Κυριακή.
Σύμφωνα με το creta24, ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα 8/12, όταν ενημερώθηκε πως ο γιος του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά αργά το απόγευμα της Κυριακής.
Για τον εντοπισμό του 33χρονου έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία, οι οποίες αυτή την ώρα εστιάζονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, στα Χανιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι έρευνες μεταφέρθηκαν στα Χανιά, λόγω κάποιας πληροφορίας ή ευρήματος.
Τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει η Πυροσβεστική με 1 drone και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ο σκύλος της ΕΜΑΚ «χτενίζει» την περιοχή.
Σύμφωνα με το creta24, ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα 8/12, όταν ενημερώθηκε πως ο γιος του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά αργά το απόγευμα της Κυριακής.
Για τον εντοπισμό του 33χρονου έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία, οι οποίες αυτή την ώρα εστιάζονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, στα Χανιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι έρευνες μεταφέρθηκαν στα Χανιά, λόγω κάποιας πληροφορίας ή ευρήματος.
Τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει η Πυροσβεστική με 1 drone και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ο σκύλος της ΕΜΑΚ «χτενίζει» την περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα