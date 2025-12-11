Αγωνία για 33χρονο που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο
Αγωνία για 33χρονο που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο

Ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα 8/12, όταν ενημερώθηκε πως ο γιος του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του

Αγωνία για 33χρονο που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης για έναν 33χρονο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το Ηράκλειο την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με το creta24, ο πατέρας του νεαρού δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία τη Δευτέρα 8/12, όταν ενημερώθηκε πως ο γιος του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Για τον εντοπισμό του 33χρονου έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία, οι οποίες αυτή την ώρα εστιάζονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, στα Χανιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι έρευνες μεταφέρθηκαν στα Χανιά, λόγω κάποιας πληροφορίας ή ευρήματος.

Τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνδράμει η Πυροσβεστική με 1 drone και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ο σκύλος της ΕΜΑΚ «χτενίζει» την περιοχή.
