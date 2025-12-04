Δεν θα γίνει η αυριανή συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού