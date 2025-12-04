Δεν θα γίνει η αυριανή συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωστής Χατζηδάκης Κώστας Τσιάρας Αγρότες Κρήτη Συνάντηση

Δεν θα γίνει η αυριανή συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού

Δεν θα γίνει η αυριανή συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης, που είχε καθοριστεί για αύριο.

Σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές του νησιού.

Σύμφωνα με συνεργάτες του αντιπροέδρου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Διάλογος άλλωστε μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών, προσθέτουν, γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες.

Ο κ. Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες.
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης