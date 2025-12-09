Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό
Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει
Τους δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι το μεσημέρι του Σαββάτου ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό, αναζητούν οι Αστυνομικοί μετά την κατάθεση του θύματος με την οποία κατονόμασε τους δράστες της παρολίγον δολοφονικής επίθεσης.
Όλα δείχνουν πως ο ανήλικος είχε παλαιότερες διαφορές με τους δράστες οι οποίοι τον είχαν βάλει στο «μάτι» και του έστησαν παγίδα βάζοντας μια φίλη τους ως «δόλωμα» ώστε να τον προσεγγίσουν.
Λίγα λεπτά πριν από τις 4, ο 14χρονος πήγε στο σημείο που είχε κλείσει ραντεβού με την κοπέλα αλλά αντίκρισε τους δύο νεαρούς οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει.
Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα άτομα που βοήθησαν το θύμα ενώ έτρεχε αιμόφυρτος και λίγη ώρα αργότερα διακρίνονται και οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο να μιλούν με αυτόπτες μάρτυρες αναζητώντας τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.
Όλα δείχνουν πως ο ανήλικος είχε παλαιότερες διαφορές με τους δράστες οι οποίοι τον είχαν βάλει στο «μάτι» και του έστησαν παγίδα βάζοντας μια φίλη τους ως «δόλωμα» ώστε να τον προσεγγίσουν.
Λίγα λεπτά πριν από τις 4, ο 14χρονος πήγε στο σημείο που είχε κλείσει ραντεβού με την κοπέλα αλλά αντίκρισε τους δύο νεαρούς οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει.
Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα άτομα που βοήθησαν το θύμα ενώ έτρεχε αιμόφυρτος και λίγη ώρα αργότερα διακρίνονται και οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο να μιλούν με αυτόπτες μάρτυρες αναζητώντας τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα