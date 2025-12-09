Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει

Κώστας Στάμου
Τους δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι το μεσημέρι του Σαββάτου ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό, αναζητούν οι Αστυνομικοί μετά την κατάθεση του θύματος με την οποία κατονόμασε τους δράστες της παρολίγον δολοφονικής επίθεσης.

Όλα δείχνουν πως ο ανήλικος είχε παλαιότερες διαφορές με τους δράστες οι οποίοι τον είχαν βάλει στο «μάτι» και του έστησαν παγίδα βάζοντας μια φίλη τους ως «δόλωμα» ώστε να τον προσεγγίσουν.

Λίγα λεπτά πριν από τις 4, ο 14χρονος πήγε στο σημείο που είχε κλείσει ραντεβού με την κοπέλα αλλά αντίκρισε τους δύο νεαρούς οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται η στιγμή που το ασθενοφόρο έχει σταθμεύσει μπροστά από την καφετέρια όπου αναζήτησε βοήθεια ο 14χρονος για να τον παραλάβει.

Η στιγμή που το ασθενοφόρο παραλαμβάνει τον 14χρονο στο Χολαργό

Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα άτομα που βοήθησαν το θύμα ενώ έτρεχε αιμόφυρτος και λίγη ώρα αργότερα διακρίνονται και οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο να μιλούν με αυτόπτες μάρτυρες αναζητώντας τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.
