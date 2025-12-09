Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Ισόβια και 6 χρόνια φυλάκισης στον εκτελεστή, κάθειρξη 9 ετών στον συνεργό επέβαλε το δικαστήριο

Ενοχή για τον εκτελεστή και τον συνεργό του αποφάσισε το δικαστήριο - Κανένα ελαφρυντικό δεν ζήτησαν οι κατηγορούμενοι





Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6-1) την ενοχή των δυο κατηγορουμένων της υπόθεσης, όπως κατηγορούνται. Στην απόφαση επί της ενοχής μειοψήφησε ένορκος.







Το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη οι εφέσεις. Έτσι και οι δύο κατηγορούμενοι επιστρέφουν στις φυλακές.



Το δικαστήριο με την απόφασή του διαβιβάζει στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τα πρακτικά και την απόφαση της δίκης καθώς και άλλα έγγραφα της δικογραφίας ώστε να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία γνωστός μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα είχε διένεξη μετά την αγορά όμορων οικοπέδων. Σχετική πρόταση είχε κάνει στο δικαστήριο η εισαγγελέας.







Καμία αντίδραση από τους κατηγορούμενους



Στο άκουσμα της απόφασης οι κατηγορούμενοι δεν αντέδρασαν και δεν αιτήθηκαν κάποιο ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει και την απόφαση του για τις ποινές που θα επιβάλλει στους δύο κατηγορούμενους.



Κλείσιμο



Είχε προηγηθεί χθες η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ήταν «καταπέλτης» για τον καταδικασμένο ως εκτελεστή του τοπογράφου και τον συνεργό του.



Η εισαγγελέας χαρακτήρισε μελετημένη και καλά σχεδιασμένη χαρακτήρισε τη δολοφονία του τοπογράφου προτείνοντας την πλήρη ενοχή και των δυο κατηγορουμένων. «Θα πρέπει να αναζητήσουμε το κίνητρο της δολοφονίας στην αγάπη των δυο κατηγορουμένων για το χρήμα» είχε αναφέρει η εισαγγελέας αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι το έγκλημα έγινε σε εκτέλεση ακριβού συμβολαίου θανάτου.



Μάλιστα η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να ερευνηθεί γνωστός



Με την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων έπεσε η αυλαία της δίκης για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη , στο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024.Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6-1) την ενοχή των δυο κατηγορουμένων της υπόθεσης, όπως κατηγορούνται. Στην απόφαση επί της ενοχής μειοψήφησε ένορκος.Το δικαστήριο επέβαλε στον 45χρονο καταδικασμένο ως εκτελεστή του τοπογράφου ισόβια και 6 έτη φυλάκισης, καθώς και χρηματική ποινή 7,5 χιλιάδων ευρώ. Στον 48χρονο καταδικασμένο ως συνεργό το δικαστήριο επέβαλλε κάθειρξη 9 ετών.Το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη οι εφέσεις. Έτσι και οι δύο κατηγορούμενοι επιστρέφουν στις φυλακές.Το δικαστήριο με την απόφασή του διαβιβάζει στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τα πρακτικά και την απόφαση της δίκης καθώς και άλλα έγγραφα της δικογραφίας ώστε να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία γνωστός μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα είχε διένεξη μετά την αγορά όμορων οικοπέδων. Σχετική πρόταση είχε κάνει στο δικαστήριο η εισαγγελέας.Επιπλέον, σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα ίδια έγγραφα στην εισαγγελία για να γίνει έρευνα και για τον λογιστή που είχε προμηθεύσει με πλαστά ΑΦΜ τον δεύτερο για να προμηθευτεί τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.Στο άκουσμα της απόφασης οι κατηγορούμενοι δεν αντέδρασαν και δεν αιτήθηκαν κάποιο ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει και την απόφαση του για τις ποινές που θα επιβάλλει στους δύο κατηγορούμενους.Για την άγρια δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη δικάζονταν δυο άνδρες και συγκεκριμένα ένας 45χρονος αποκαλούμενος ως ο «ωραίος Τζό» που φέρεται ως εκτελεστής του τοπογράφου και ένας 48χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Αμφότεροι έχουν καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία και έχουν βρεθεί στις φυλακές για άλλες υποθέσεις. Κατά τις απολογίες τους είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή τους στη δολοφονία.Είχε προηγηθεί χθες η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία ήταν «καταπέλτης» για τον καταδικασμένο ως εκτελεστή του τοπογράφου και τον συνεργό του.Η εισαγγελέας χαρακτήρισε μελετημένη και καλά σχεδιασμένη χαρακτήρισε τη δολοφονία του τοπογράφου προτείνοντας την πλήρη ενοχή και των δυο κατηγορουμένων. «Θα πρέπει να αναζητήσουμε το κίνητρο της δολοφονίας στην αγάπη των δυο κατηγορουμένων για το χρήμα» είχε αναφέρει η εισαγγελέας αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι το έγκλημα έγινε σε εκτέλεση ακριβού συμβολαίου θανάτου.Μάλιστα η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να ερευνηθεί γνωστός μεσίτης - επιχειρηματίας της Μυκόνου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του τοπογράφου. Πρόκειται για πρόσωπο με το οποίο ο Π. Στάθης είχε αντιδικία μετά την αγορά όμορων οικοπέδων στο νησί.

«Φρονώ ότι υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του μεσίτη και θα πρέπει να ερευνηθεί περεταίρω ο ρόλος του στην επίδικη υπόθεση και αυτό γιατί εκείνος είχε και το κίνητρο και τα μέσα για να χρηματοδοτήσει τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη» είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας καλώντας το δικαστήριο να διαβιβάσει πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ώστε να ξεκίνησε η έρευνα.