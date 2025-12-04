Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός στη δολοφονία του τοπογράφου: «Ένα θέλημα έκανα» είπε για τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν
Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός στη δολοφονία του τοπογράφου: «Ένα θέλημα έκανα» είπε για τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν
Ο κατηγορούμενος δεν αρνήθηκε τη γνωριμία και την επαγγελματική του συνεργασία με τον 48χρονο φερόμενο ως εκτελεστή
Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης μπήκε σήμερα η δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2024.
Η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα οπότε και αναμένεται να αγορεύσει η εισαγγελέας της έδρας επί της ενοχής ή μη των δύο κατηγορουμένων.
Σήμερα στο δικαστήριο ολοκληρώθηκε η απολογία και του δεύτερου κατηγορούμενου της υπόθεσης, ο οποίος φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που στη συνέχεια παρέδωσε στον εκτελεστή του τοπογράφου, πρώτο κατηγορούμενο στη δίκη.
Κατά την απολογία του ο 48χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία την οποία αντιμετωπίζει και υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.
«Εγώ δεν έχω εμπλοκή, ένα θέλημα έκανα», είπε για το όχημα που φέρεται να αγόρασε με το πλαστό ΑΦΜ και υποστήριξε πως την εντολή για την αγορά του την έδωσε ο λογιστής του.
Μάλιστα δεν αρνήθηκε τη γνωριμία του, αλλά και την επαγγελματική του συνεργασία με τον 48χρονο φερόμενο ως εκτελεστή, αποκαλούμενο και ως ο «ωραίος Τζο».
Όπως είπε ο 48χρονος, είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενό του στις φυλακές και στη συνέχεια είχαν και επαγγελματική συνεργασία.
Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε κατ' επανάληψη από τη πρόεδρο για την αγορά του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του τοπογράφου και απάντησε ως εξής: «Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π.... (πρόκειται για τον λογιστή του ο οποίος δεν κατηγορείται για την υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία, ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», υποστήριξε.
Πρόεδρος: Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε, τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία....
Κατηγορούμενος: Εγώ μεροκάματο έκανα, πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε.
Νωρίτερα σήμερα, στην έναρξη της δίκης, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώτος κατηγορούμενος φερόμενος ως εκτελεστής. «Θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον κόσμο αυτό της νύχτας που γνώρισα μέσα στις φυλακές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, όμως, για ένα μαγαζί. Αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Επίσης θα ήθελα να επανέλθω και να πω κάτι για το κινητό μου. Είχε μέσα βίντεο από το Μιλάνο και την Κρήτη που ήμουν σε ένα γάμο και πυροβόλησα μπαλωθιές με το αριστερό μου χέρι. Που είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει», είπε συμπληρωματικά ο 45χρονος, ο οποίος απολογήθηκε χθες στο δικαστήριο και αρνήθηκε την εμπλοκή του στη δολοφονία του τοπογράφου.
Πρόεδρος: Τι να δούμε κύριε, τις βόλτες σας στο Μιλάνο;
Κατηγορούμενος: Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι. Επίσης να σας φέρουν το καταγραφικό από την οδό Μπακοπούλου για να φανεί ότι εγώ δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ.
Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.
Η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου ορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα οπότε και αναμένεται να αγορεύσει η εισαγγελέας της έδρας επί της ενοχής ή μη των δύο κατηγορουμένων.
Σήμερα στο δικαστήριο ολοκληρώθηκε η απολογία και του δεύτερου κατηγορούμενου της υπόθεσης, ο οποίος φέρεται να αγόρασε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που στη συνέχεια παρέδωσε στον εκτελεστή του τοπογράφου, πρώτο κατηγορούμενο στη δίκη.
Κατά την απολογία του ο 48χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία την οποία αντιμετωπίζει και υποστήριξε πως την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας.
«Εγώ δεν έχω εμπλοκή, ένα θέλημα έκανα», είπε για το όχημα που φέρεται να αγόρασε με το πλαστό ΑΦΜ και υποστήριξε πως την εντολή για την αγορά του την έδωσε ο λογιστής του.
Μάλιστα δεν αρνήθηκε τη γνωριμία του, αλλά και την επαγγελματική του συνεργασία με τον 48χρονο φερόμενο ως εκτελεστή, αποκαλούμενο και ως ο «ωραίος Τζο».
Όπως είπε ο 48χρονος, είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενό του στις φυλακές και στη συνέχεια είχαν και επαγγελματική συνεργασία.
Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε κατ' επανάληψη από τη πρόεδρο για την αγορά του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του τοπογράφου και απάντησε ως εξής: «Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π.... (πρόκειται για τον λογιστή του ο οποίος δεν κατηγορείται για την υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία, ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου», υποστήριξε.
Πρόεδρος: Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε, τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία....
Κατηγορούμενος: Εγώ μεροκάματο έκανα, πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε.
Νωρίτερα σήμερα, στην έναρξη της δίκης, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο πρώτος κατηγορούμενος φερόμενος ως εκτελεστής. «Θέλω να πω και κάτι ακόμη για τον κόσμο αυτό της νύχτας που γνώρισα μέσα στις φυλακές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει σε τίποτα από τη νοοτροπία ενός παιδεραστή. Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, όμως, για ένα μαγαζί. Αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Επίσης θα ήθελα να επανέλθω και να πω κάτι για το κινητό μου. Είχε μέσα βίντεο από το Μιλάνο και την Κρήτη που ήμουν σε ένα γάμο και πυροβόλησα μπαλωθιές με το αριστερό μου χέρι. Που είναι αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει», είπε συμπληρωματικά ο 45χρονος, ο οποίος απολογήθηκε χθες στο δικαστήριο και αρνήθηκε την εμπλοκή του στη δολοφονία του τοπογράφου.
Πρόεδρος: Τι να δούμε κύριε, τις βόλτες σας στο Μιλάνο;
Κατηγορούμενος: Να δείτε ότι πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι. Επίσης να σας φέρουν το καταγραφικό από την οδό Μπακοπούλου για να φανεί ότι εγώ δεν έβαζα κανένα σκούτερ στο πάρκινγκ.
Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα