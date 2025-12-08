Εισαγγελέας στη δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου: «Να ερευνηθεί ο μεσίτης της Μυκόνου για ηθική αυτουργία»

Η εισαγγελία ζήτησε ενοχή για τους δυο κατηγορούμενους - «Στην αγάπη τους για το χρήμα το κίνητρο του εγκλήματος»

ζητώντας να ερευνηθεί γνωστός μεσίτης – επιχειρηματίας της Μυκόνου για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του



«Φρονώ ότι υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του να διαβιβάσει πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ώστε να ξεκίνησε η έρευνα.



45χρονος αποκαλούμενος ως ο «ωραίος Τζό» που φέρεται ως εκτελεστής του τοπογράφου και ένας 48χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Αμφότεροι έχουν καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία και έχουν βρεθεί στις φυλακές για άλλες υποθέσεις.



Με μια καλά στοιχειοθετημένη πρόταση η εισαγγελέας επί 2, 5 περίπου ώρες αποτύπωνε στο ακροατήριο καρέ – καρέ τις κινήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για το έγκλημα εξαίροντας μάλιστα την έρευνα που έγινε κατά την προανάκριση, ως προς τη μελέτη του βιντεοληπτικού υλικού. «Όλη αυτή η μεθόδευση με τα οχήματα που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία μόνο σύμπτωση δεν είναι αλλά δείχνει την οργάνωση που υπήρξε. Όλες οι κινήσεις του πρώτου κατηγορούμενου (του φερόμενου ως εκτελεστή) δεν μπορούν να αποδοθούν σε τυχαίο γεγονός και ούτε ο ίδιος μπόρεσε να τις δικαιολογήσει στην απολογία του» ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός, έχοντας παραθέσει νωρίτερα αναλυτικά κάθε κίνηση του κατηγορούμενου πριν και μετά τη δολοφονία του τοπογράφου, επικαλούμενη το πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας.



«Πυροβόλησε τον Παναγιώτη Στάθη με δυο πιστόλια. Αμέσως μετά επέστρεψε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης στο Μαρούσι στην οδό Πάτμου, έχει καταγραφεί το σκούτερ να εισέρχεται στο συγκεκριμένο χώρο. Επιπλέον 33 λεπτά μετά την είσοδο του σκούτερ στο εν λόγω πάρκινγκ



δημιουργία νέου προφίλ στο Facebook από τον πρώτο κατηγορούμενο με ψεύτικο όνομα. Με το προφίλ αυτό ο 45χρονος «πιάστηκε» να κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο για το θύμα και τη ζωή του. «Τόσο την ημέρα της δολοφονίας όσο και την προηγούμενη αυτής ο κατηγορούμενος ξεκινούσε από το ίδιο σημείο και κατέληγε σε αυτό και τις δυο ημέρες. Πρόκειται για το υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας επί της Πάτμου (εκεί διέμενε η αδελφή του) και από εκεί πήγαινε στην εταιρεία του θύματος. Παρατηρούνται (από το βιντεοληπτικό υλικό) οι αντίστοιχες μετακινήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία αλλά και της μηχανής του μάρκας BMW» σημείωσε η εισαγγελέας συμπληρώνοντας πως ο 45χρονος άλλαζε ρούχα μέσα στο πάρκινγκ.



Ακόμη, η εισαγγελική λειτουργός «στάθηκε» στην αφαίρεση του καταγραφικού που υπήρχε στην πολυκατοικία του κατηγορούμενου επί της οδού Μπακοπούλου στο Ψυχικό ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στα «ευρήματα» από το κινητό του. «Στο κινητό του ενώ βρίσκονταν στη



Αναφερόμενη δε στη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη στις 2 Ιουλίου του 2024 η εισαγγελέας ανέφερε: «Στο σημείο βρέθηκαν 20 κάλυκες. Το θύμα πυροβολήθηκε με δυο όπλα. Το πλήθος των πυροβολισμών προς το θύμα και το γεγονός ότι ο δράστης πυροβολούσε με μεγάλη ψυχραιμία και σταθερό χέρι χωρίς να υπάρχει ανάκρουση, το πλήθος και το σημείο των τραυμάτων όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η επίθεση ήταν αποτέλεσμα μελέτης και σχεδιασμού με μοναδικό στόχο τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη. Αστυνομικός κατέθεσε ότι ο δράστης επέβαινε σε δίκυκλο. Οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδείχθηκε ότι είχαν πλαστογραφηθεί για να παραπλανηθούν οι αρχές (…). Ωστόσο, οι ενέργειες της αστυνομίας ήταν άμεσες. Αναζήτησε υλικό για την πορεία του δράστη. Αυτό βρέθηκε και είναι πλούσιο. Η έρευνα της αστυνομίας επεκτάθηκε και σε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, όλο αυτό το υλικό αξιοποιήθηκε συνδυαστικά και οδήγησε στους δυο κατηγορούμενους. Το υλικό είναι πλούσιο και ενδεικτικό της πολύς καλής προανάκρισης που διενεργήθηκε».



«Αγάπη για το χρήμα» Μάλιστα, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και σε προσπάθεια του πρώτου κατηγορούμενου την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας να πλησιάσει το θύμα. «Άγνωστο παραμένει τι τον εμπόδισε εκείνη την ημέρα» είπε μεταξύ άλλων και απέρριψε κάθε υπερασπιστικό ισχυρισμό του 45χρονου ότι δηλαδή ς και ότι εκείνο το διάστημα είχε υποβληθεί σε επέμβαση και δεν θα μπορούσε να φορέσει κράνος (όπως φαίνεται να φορά ο εκτελεστής).



«Η επιχειρηματική δραστηριότητα του πρώτου κατηγορούμενου θα ήταν εξαιρετική αν δεν ήταν παράνομη. Δεν ήταν διατεθειμένος να αφοσιωθεί στις κοινές νόρμες που υπαγορεύουν την ανεύρεση εργασίας, την σταδιακή εξέλιξη και καριέρα. Είχε αγάπη για εύκολο χρήμα και εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα της δολοφονίας» σημείωσε λίγο αργότερα η εισαγγελέας και συνέχισε: «Το ίδιο ισχύει και για τον δεύτερο κατηγορούμενο που μας είπε εδώ «εγώ όπου έχει μεροκάματα πάω». Υπερτίμησαν τις δυνάμεις τους, άφησαν όμως πίσω τους πολλά ίχνη. Θεωρώ ότι έχουμε ακλόνητα στοιχεία εις βάρος τους και οι κατηγορούμενοι δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν κανένα. Όλοι οι ισχυρισμοί τους καταρρίφθηκαν».



Αναφερόμενη ειδικά στον δεύτερο κατηγορούμενο η εισαγγελέας πρότεινε επίσης ενοχή κάνοντας, μεταξύ άλλων, εκτενή αναφορά στις συχνές επικοινωνίες που είχε με τον πρώτο κατηγορούμενο, τον φερόμενο ως εκτελεστή. Ενδεικτικά σημείωσε: «Αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον αδελφό. Οι επικοινωνίες τους καταδεικνύουν το βαθμό οικειότητας που είχαν και τη μεταξύ τους σχέση. Να αναφέρουμε και το εξής το Σεπτέμβριο του 2024 και ενώ ο πρώτος κατηγορούμενος ήταν κρατούμενος ήταν έγκλειστος επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Είχε δε επιλεγεί η αυτόματη εξαφάνιση των μηνυμάτων μέσα σε πέντε λεπτά από τη στιγμή που αυτές διαβάζονταν».



Ακόμη η εισαγγελέας αναφέρθηκε και σε στοιχεία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας της δολοφονίας με σκοπό – όπως είπε - να κρυφθούν τα οχήματα του εγκλήματος. «Έχουν συχνή επικοινωνία και την ημέρα της δολοφονίας όσο και την ημέρα της παραλαβής του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Και οι δυο για να παραπλανήσουν τις αρχές εξασφάλισαν ψευδή στοιχεία για το σκούτερ. Έχουν άλλωστε και κοινό ποινικό παρελθόν, είχαν κατηγορηθεί και οι δυο ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δικάστηκε για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου», είπε στο ακροατήριο.



Οι συμπτώσεις και ο μεσίτης της Μυκόνου Κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θύμα καθώς και στην επαγγελματική συνεργασία του με μεσίτη της Μυκόνου. Η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε τα εξής αξιοσημείωτα: «Η κύρια επαγγελματική ενασχόληση του Παναγιώτη Στάθη ήταν στη Μύκονο, εκεί αγοράσει και κάποια κτήματα. Στη Αθήνα έμενε στο Παλαιό Ψυχικό και σύμφωνα με μάρτυρες μετακόμισε εκεί για την ασφάλεια του, καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί επιθέσεις από αγνώστους. Δυο φορές μάλιστα. Ο Π. Στάθης ήταν τρομοκρατημένος και ζητούσε από τους οικείους του να το συνοδεύουν όπου πάει. Οι υποψίες του συνεταίρου του στράφηκαν στη Μύκονο. Μάρτυρας μας είπε ότι τον ζήλευαν λόγω των επιτυχιών του. Μόνο η επιτυχία δεν αρκεί για να δικαιολογήσει το φόβο που ένιωσε μέχρι και το τέλος της ζωής του.



Παράλληλα έψαχνε και νέο σπίτι για να μείνουν με την οικογένειά του. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ανέκυψε ενδιαφέρον του για διαμέρισμα στην οδό Μπακοπούλου, εκεί όπου έμεινε ο πρώτος κατηγορούμενος. Λίγο καιρό μετά είδαν διαμέρισμα στην οδό Πάτμου εκεί όπου έμενε η αδελφή του κατηγορούμενου (σ.σ. και βρέθηκαν τα οχήματα του εγκλήματος). Η χήρα μας είπε ότι δεν της είχε μεταφέρει ο σύζυγός της για απειλές σε βάρος του. Όμως το να εξακολουθεί το θύμα να φοβάται πολύ μετά τις επιθέσεις που είχε δεχθεί, αυτό σημαίνει ότι κάτι τροφοδοτούσε την ανησυχία του».



Αναφερόμενη στη συνεργασία του θύματος με γνωστό μεσίτη και επιχειρηματία της Μυκόνου η εισαγγελική λειτουργός συνέχισε: «Το μόνο άτομο που το θύμα φαίνεται να είχε έρθει σε αντιδικία το θύμα ήταν γνωστός μεσίτης της Μυκόνου. Όταν αγόρασαν κάποια όμορα ακίνητα υπήρξε διαφωνία μεταξύ τους. Ο μεσίτης είχε στείλει και ένα mail που κατηγορούσε τον Π. Στάθη. Οι διαφορές ανάμεσα στους δυο άνδρες δεν αφορούσαν μια μεμονωμένη συναλλαγή- όπως μας είπαν πρόσωπα από το περιβάλλον του θύματος. Ο μεσίτης κατηγορούσε τον θανόντα αναφέροντας συγκεκριμένα ονόματα. Και τον κατηγορούσε για σειρά συναλλαγών αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα την ημέρα της δολοφονίας του Π. Στάθη φίλος του θύματος μας είπε ότι είδε τον μεσίτη και εκείνος δεν τον συλλυπήθηκε ούτε καν για τα μάτια του κόσμου. Ο μεσίτης ανέφερε στο mail του ότι εξαιτίας του (του Π. Στάθη) καταστράφηκαν περιουσίες και άλλα πολλά. Η απάντησή πάντως του θύματος και του συνεταίρου του στο μήνυμα αυτό του μεσίτη παρά τις κατηγορίες ήταν εξαιρετικά λακωνικά, μια παράγραφο»,



Ολοκληρώνοντας την αγόρευσής της η εισαγγελέας αναφέρθηκε στις συναντήσεις του πρώτου κατηγορούμενο με τον γνωστό μεσίτη της Μυκόνου για να επισημάνει χαρακτηριστικά: «Εφόσον οι εταιρείες του δεν παρήγαγαν τίποτα και ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τον τουρισμό τότε για ποια θέματα συζητούσε με τον γνωστό μεσίτη με τον οποίο το θύμα είχε αντιδικία; Είναι τυχαίο ότι ο πρώτος κατηγορούμενος συνάντησε δυο φορές στη Μύκονο το μοναδικό άτομο που είχε διένεξη ο Π. Στάθης;. Είναι τυχαίο ότι εκεί έβγαζε φωτογραφίες με τα δυο πιστόλια που είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα; Είναι τυχαίο ότι μετά τη τελευταία επίσκεψή του στο νησί ξεκίνησε η οργάνωση της δολοφονίας; Κατά τη γνώμη μου όχι. Και θα πρέπει να διερευνηθεί ειδικότερα και μετά που έλαβε ο Π. Στάθης από τον μεσίτη. Ο κατηγορούμενος αναζητούσε το όνομα του Π. Στάθη στο Διαδίκτυο ανάμεσα στις δυο επισκέψεις που είχε πραγματοποιήσει στη Μύκονο και τις συναντήσεις του με τον μεσίτη. Φρονώ ότι υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του μεσίτη και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του στην επίδικη υπόθεση και αυτό γιατί εκείνος είχε και το κίνητρο και τα μέσα για να χρηματοδοτήσει τη δολοφονία. Να διαβιβαστεί ως προς αυτό το σκέλος η δικογραφία στην εισαγγελία για να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία από πρόθεση ο μεσίτης».