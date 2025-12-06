Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 20χρονης που εξαφανίστηκε στο Λαύριο
ΕΛΛΑΔΑ
Χαμόγελο του Παιδιού Εξαφάνιση

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 20χρονης που εξαφανίστηκε στο Λαύριο

Η κοπέλα βρέθηκε και λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 20χρονης που εξαφανίστηκε στο Λαύριο
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) νεαρή γυναίκα ετών που εξαφανίστηκε από το Λαύριο την προηγούμενη ημέρα.

Η 20χρονη βρέθηκε και λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται, αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού που είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έπειτα από αίτημα της οικογένειας. 

Για την εξαφάνιση είχε ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

