Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 20χρονης που εξαφανίστηκε στο Λαύριο

Εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) νεαρή γυναίκα ετών που εξαφανίστηκε από το Λαύριο την προηγούμενη ημέρα.Η 20χρονη βρέθηκε και λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται, αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού που είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έπειτα από αίτημα της οικογένειας.Για την εξαφάνιση είχε ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής».