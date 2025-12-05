Κακοκαιρία Byron: Σταδιακή αποκατάσταση κυκλοφορίας ανά την Αττική, πάνω από 100 κλήσεις στην Άμεση Δράση για βοήθεια
Κακοκαιρία Byron: Σταδιακή αποκατάσταση κυκλοφορίας ανά την Αττική, πάνω από 100 κλήσεις στην Άμεση Δράση για βοήθεια
Ενημέρωση Δημογλίδου: 12 απεγκλωβισμοί πολιτών από σπίτια και οχήματα, σε Πέραμο, Μάνδρα, καθώς και το Σχιστό, περιφερειακή Αιγάλεω τα σημαντικότερα προβλήματα
Λίγο μετά τις 8:30 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μόνο στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών -Κορίνθου που για αρκετή ώρα είχε κλείσει στο ύψος από τα διόδια Ελευσίνας ως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω κατολίσθησης από την κακοκαιρία Byron.
Την ίδια ώρα στη Μάνδρα υπάρχει καθίζηση στην κεντρική οδική αρτηρία, στη Νέα Πέραμο οι κάτοικοι δεν μπορούν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τα προβλήματα παραμένουν από το Αιγάλεω έως την Αττική Οδό. Για αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Αθηνών, ενημερώνει, μεταξύ άλλων, η Τροχαία.
Μεταξύ άλλων τόνισε ότι άνοιξε η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Κόρινθο της Αθηνών–Κορίνθου, όπου είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα σοβαρά προβλήματα από συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών.
Την ίδια ώρα η Τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία όπου καταγράφονται δυσκολίες, ενώ σε αρκετές οδούς έχουν γίνει διακοπές κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα σημείωσε πως μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες (από τις 05:30 το πρωί έως πριν τις 10:30) το κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει δεχθεί πάνω από 100 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και αιτήματα παροχής βοήθειας. Ενώ πραγματοποιήθηκαν ήδη 12 απεγκλωβισμοί πολιτών από σπίτια και οχήματα, σε συνδρομή και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στις περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ άλλων ανήκουν: Πέραμος, Μάνδρα, καθώς και το Σχιστό και η περιφερειακή Αιγάλεω, όπου υπάρχουν ακόμη διακοπές κυκλοφορίας.
Παράλληλα, η Αστυνομία συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνεχή ενημέρωση των οδηγών.
Σε ό,τι αφορά τα διόδια και το ρεύμα προς Κόρινθο, η κυρία Δημοκρίτου επιβεβαίωσε ότι λειτουργεί μόνο η αριστερή λωρίδα, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται ώστε να καθαριστούν τα φερτά υλικά και να δοθούν σύντομα και οι υπόλοιπες λωρίδες στην κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα στη Μάνδρα υπάρχει καθίζηση στην κεντρική οδική αρτηρία, στη Νέα Πέραμο οι κάτοικοι δεν μπορούν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και τα προβλήματα παραμένουν από το Αιγάλεω έως την Αττική Οδό. Για αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Αθηνών, ενημερώνει, μεταξύ άλλων, η Τροχαία.
Δημογλίδου: Πάνω από 100 κλήσεις στην Άμεση Δράση για βοήθεια – Καλή συνεργασία αγροτών και αστυνομίας, συμβολικοί οι αποκλεισμοί δρόμων«Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει συνεχώς μέσω της ιστοσελίδας της για τα σημεία όπου υπάρχουν εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας, λόγω της ανεξέλεγκτης βροχόπτωσης των τελευταίων ωρών ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογραμμίζοντας ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.
Μεταξύ άλλων τόνισε ότι άνοιξε η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Κόρινθο της Αθηνών–Κορίνθου, όπου είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα σοβαρά προβλήματα από συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών.
Την ίδια ώρα η Τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία όπου καταγράφονται δυσκολίες, ενώ σε αρκετές οδούς έχουν γίνει διακοπές κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα σημείωσε πως μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες (από τις 05:30 το πρωί έως πριν τις 10:30) το κέντρο της Άμεσης Δράσης έχει δεχθεί πάνω από 100 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και αιτήματα παροχής βοήθειας. Ενώ πραγματοποιήθηκαν ήδη 12 απεγκλωβισμοί πολιτών από σπίτια και οχήματα, σε συνδρομή και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στις περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ άλλων ανήκουν: Πέραμος, Μάνδρα, καθώς και το Σχιστό και η περιφερειακή Αιγάλεω, όπου υπάρχουν ακόμη διακοπές κυκλοφορίας.
Παράλληλα, η Αστυνομία συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνεχή ενημέρωση των οδηγών.
Σε ό,τι αφορά τα διόδια και το ρεύμα προς Κόρινθο, η κυρία Δημοκρίτου επιβεβαίωσε ότι λειτουργεί μόνο η αριστερή λωρίδα, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται ώστε να καθαριστούν τα φερτά υλικά και να δοθούν σύντομα και οι υπόλοιπες λωρίδες στην κυκλοφορία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα