Στο κόκκινο επτά περιοχές για καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, live η πορεία της κακοκαιρίας Byron
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Καταιγίδες Βροχές Θοδωρής Κολυδάς

Στο κόκκινο επτά περιοχές για καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, live η πορεία της κακοκαιρίας Byron

Κολυδάς και Τσατραφύλλιας αναλύουν πώς θα κινηθούν τα μέτωπα καταιγίδων και βροχών τις επόμενες ώρες

Στο κόκκινο επτά περιοχές για καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, live η πορεία της κακοκαιρίας Byron
1 ΣΧΟΛΙΟ
Προς την κεντρική Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα κινείται η κακοκαιρία Byron, η οποία από χθες προκαλεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας αλλά και την Αττική.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας



Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργο Τσατραφύλλια επτά είναι οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

  • Οι περιοχές είναι οι:
  • Πιερία
  • Ημαθία
  • Θεσσαλλία
  • Σποράδες
  • Φθιώτιδα
  • Ανατολικό Αιγαίο
  • Δωδεκάνησα.

Ειδικά, δε, για την Αττική σημειώνει ότι «οι βροχές θα σταματήσουν μέχρι το βράδυ», προσθέτοντας ότι επιπλέον πρόβλημα αποτελούν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.

«Ο "Βύρων" από αύριο (σ.σ. Σάββατο) το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει» καταλήγει ο κ. Τσατραφύλλιας.



Δείτε το βίντεο του Θοδωρή Κολυδά για την πορεία της κακοκαιρίας μέχρι και μετά το μεσημέρι του Σαββάτου

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης