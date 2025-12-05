Στο κόκκινο επτά περιοχές για καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, live η πορεία της κακοκαιρίας Byron
Κολυδάς και Τσατραφύλλιας αναλύουν πώς θα κινηθούν τα μέτωπα καταιγίδων και βροχών τις επόμενες ώρες
Προς την κεντρική Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα κινείται η κακοκαιρία Byron, η οποία από χθες προκαλεί προβλήματα σε διάφορες περιοχές της επικράτειας αλλά και την Αττική.
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργο Τσατραφύλλια επτά είναι οι περιοχές στις οποίες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το πρωί του Σαββάτου.
Ειδικά, δε, για την Αττική σημειώνει ότι «οι βροχές θα σταματήσουν μέχρι το βράδυ», προσθέτοντας ότι επιπλέον πρόβλημα αποτελούν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάσουν και τα 9-10 μποφόρ.
«Ο "Βύρων" από αύριο (σ.σ. Σάββατο) το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και εξασθενήσει» καταλήγει ο κ. Τσατραφύλλιας.
Δείτε το βίντεο του Θοδωρή Κολυδά για την πορεία της κακοκαιρίας μέχρι και μετά το μεσημέρι του Σαββάτου
- Οι περιοχές είναι οι:
- Πιερία
- Ημαθία
- Θεσσαλλία
- Σποράδες
- Φθιώτιδα
- Ανατολικό Αιγαίο
- Δωδεκάνησα.
